Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti. Selhurst Park'taki karşılaşmada konuk ekibin gollerini Alexis Mac Allister, Florian Wirtz ve Alexander Isak kaydetti.

İlk yarının son bölümünde Dominik Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşuyla ağları bulan Mac Allister, Liverpool'u öne geçirdi. Konuk ekip, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda Bradley Barcola'nın hazırladığı pozisyonu 54. dakikada tamamlayan Wirtz, farkı ikiye çıkardı. Isak'ın 89. dakikadaki golüyle skor 3-0'a geldi. Crystal Palace'ın tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Eddie Nketiah attı.

LIVERPOOL 18 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Liverpool, 10 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puana ulaştı. Crystal Palace ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgiyle 7 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşma fırsatını kaçırdı.