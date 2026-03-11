Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tur için avantaj yakaladı.

İngiliz basını sarı kırmızılı ekibin zaferine rağmen küçümseyici tavırları ile tepki çekmeye devam ediyor. İlk maç öncesi yaptığı açıklamalarla Galatasaraylıları çileden çıkaran Liverpool efsanesi Jamie Carragher, bir kez daha olay ifadeler kullandı.

TAVRI DEĞİŞMEDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi öncesinde "Liverpool'un turu geçeceğine yüzde 99 eminim" diyerek Galatasaray'ı küçümseyen Carragher, 1-0'lık yenilgi sonrası tavrını değiştirmedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşta karşılaşmayı değerlendiren Jamie Carragher, "Açıkçası Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum. Birkaç hafta önce eşleşme için yüzde 99 diyordum, İstanbul'daki bu sonucun ardından şimdi yüzde 98 diyorum. Her şeye rağmen yine de Liverpool’un Anfield'da turu geçeceğini düşünüyorum." diyerek Galatasaraylı taraftarları bir kez daha kızdırdı.