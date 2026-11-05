Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asist üreten Archie Brown, İngiliz ekibinin transfer listesine girdi. TEAMtalk'un haberine göre Liverpool, bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki İngiliz sol beke ilgisini artırmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra galibiyet aldığı maçta Brown'ın ortaya koyduğu performans, İngiliz basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, Fenerbahçe'nin zaferinde kilit rol oynayan futbolcunun İngiltere'deki kulüplerin dikkatini çektiği belirtildi.

LIVERPOOL SOL BEK SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

TEAMtalk, Liverpool'un sol bek pozisyonu için potansiyel seçenekleri değerlendirdiğini ve Brown hakkında çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Haberde, Milos Kerkez'in istikrarlı bir performans sergileyemediği, Kostas Tsimikas'ın ise sezon sonunda sözleşmesinin biteceği belirtilerek İngiliz ekibinin 2027 yılına girerken savunmasının solunu güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Brown'ın da kariyerinin bir aşamasında İngiliz futboluna dönmek ve Premier Lig'de kendisini denemek istediği öne sürüldü. İngiliz futbolcuyla Chelsea, Manchester United, Milan, Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da ilgilendiği iddia edildi.