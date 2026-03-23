Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında kolu kırılan Osimhen ameliyata alındı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Victor Osimhen kolundaki kırık nedeniyle ameliyata alınmıştır. Gerekli açıklama ameliyat sonrası resmi kanallarımızdan yapılacaktır"
LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Liverpool maçında kolundan sakatlanmıştı. İlk yarıyı tamamlayan ancak devre arasında oyundan alınan Osimhen'in kolunda kırık olduğu tespit edilmişti.