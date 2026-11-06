Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan galibiyetin öne çıkan isimlerinden oldu. Bir gol ve bir asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun hedefinde, İngiltere Milli Takımı'ndan ilk davetini almak var.

Brown, Liverpool karşısındaki performansıyla ülkesinde de dikkat çekti. İngiliz oyuncu, daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının milli takım hayalini gerçekleştirmek açısından son derece önemli olduğunu dile getirmişti.

TUCHEL'DEN İLK DAVETİ BEKLİYOR

Brown, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den gelecek haberi bekliyor. Fenerbahçeli futbolcu, Newcastle'dan Lewis Hall ya da Manchester City'den Nico O'Reilly'yi geride bırakarak ilk milli takım davetini almayı hedefliyor.