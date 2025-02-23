İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Liverpool, Manchester City'yi deplasmanına çıktı.
Kırmızılar, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Liverpool, en yakın rakibi Arsenal'in puan kaybını değerlendirmiş oldu.
SALAH FARK YARATTI
Ethiad Stadyumu'nda Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Salah ve 37. Szoboszlai kaydetti.
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah maçta 1 gol ve 1 asistle galibiyette büyük katkı sağladı. Bu sezon 39 maçta forma giyen Salah toplamda 51 gol ve asist rakamına ulaştı.
ZİRVEDE MAKAS AÇILIYOR
Bu sonuçla birlikte lig lideri Liverpool, en yakın rakibinin 11 puan önünde 64 puana yükseldi. Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.
Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un öğrencileri sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Manchester City ise deplasmanda Tottenham ile karşı karşıya gelecek.