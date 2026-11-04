UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Liverpool’un İstanbul’daki galibiyet hasreti sürdü. İngiliz temsilcisi, kentte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 7 resmi karşılaşmada da kazanamadı.
2005 Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldırdığı İstanbul’da Türk takımlarına karşı galibiyet bulamayan Liverpool, bu maçlarda 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
GALATASARAY’A ÜÇ, BEŞİKTAŞ’A İKİ KEZ YENİLDİ
Liverpool, İstanbul’da Galatasaray ile oynadığı 4 karşılaşmanın 3’ünü kaybetti, 1’inde berabere kaldı. Beşiktaş’a karşı çıktığı 2 maçtan da yenilgiyle ayrılan İngiliz ekibi, Fenerbahçe karşısında da bu tabloyu değiştiremedi.
Liverpool’un İstanbul’da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi maçın sonuçları şöyle:
Galatasaray 1-1 Liverpool
Galatasaray 3-2 Liverpool
Beşiktaş 2-1 Liverpool
Beşiktaş 1-0 Liverpool (Penaltılar: 5-4)
Galatasaray 1-0 Liverpool
Galatasaray 1-0 Liverpool
Fenerbahçe 3-2 Liverpool