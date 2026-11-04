UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan Liverpool’un İstanbul’daki galibiyet hasreti sürdü. İngiliz temsilcisi, kentte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 7 resmi karşılaşmada da kazanamadı.

2005 Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldırdığı İstanbul’da Türk takımlarına karşı galibiyet bulamayan Liverpool, bu maçlarda 6 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

GALATASARAY’A ÜÇ, BEŞİKTAŞ’A İKİ KEZ YENİLDİ

Liverpool, İstanbul’da Galatasaray ile oynadığı 4 karşılaşmanın 3’ünü kaybetti, 1’inde berabere kaldı. Beşiktaş’a karşı çıktığı 2 maçtan da yenilgiyle ayrılan İngiliz ekibi, Fenerbahçe karşısında da bu tabloyu değiştiremedi.

Liverpool’un İstanbul’da Türk takımlarına karşı oynadığı 7 resmi maçın sonuçları şöyle:

Galatasaray 1-1 Liverpool

Galatasaray 3-2 Liverpool

Beşiktaş 2-1 Liverpool

Beşiktaş 1-0 Liverpool (Penaltılar: 5-4)

Galatasaray 1-0 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Fenerbahçe 3-2 Liverpool