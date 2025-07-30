FSG, bu yaz Liverpool’da yaptığı yaklaşık 295 milyon sterlinlik harcamayla gündeme gelmişti. Florian Wirtz ve Hugo Ekitike gibi yıldızları kadroya katan grup, gözünü şimdi de Getafe’ye çevirdi. The Athletic’in haberine göre, FSG ile Getafe Başkanı Angel Torres arasında aşamalı bir satın alma için görüşmeler sürüyor.

LİGİ 13. SIRADA TAMAMLADI

Geçtiğimiz ay kulübün satışta olmadığını açıklayan Torres’in, Getafe’nin değerini daha önce 160 milyon sterlin olarak belirlediği, ancak bu rakamı 100 milyon sterline kadar düşürdüğü ifade ediliyor. Madrid merkezli Getafe, son sekiz sezondur La Liga’da mücadele ediyor ve 2024-25 sezonunu 13. sırada tamamladı.

FSG'nin bu adımı, Michael Edwards’ın geçen yıl grubun futbol operasyonları başkanı olarak geri dönmesinde etkili olan unsurlardan biri.

Edwards, FSG’ye dönüş kararını "yeni meydan okumalar ve fırsatlarla" ilişkilendirmiş, ikinci bir kulüp edinmenin bu sürecin önemli parçası olduğunu vurgulamıştı. Edwards, eski Boston Red Sox yöneticisi Theo Epstein ile birlikte ikinci kulübün belirlenmesi sürecini yönetiyor.

LA LİGA'DAKİ İSTİKRARLI KONUMU ETKİLİ OLDU

FSG’nin Getafe’yi seçmesindeki en büyük etkenler arasında kulübün La Liga’daki istikrarlı konumu, oyuncu geliştirme potansiyeli ve Madrid’de yer alması bulunuyor. Ayrıca Getafe’nin stadyumunun 19 bin kapasiteli modern bir yapıya dönüştürülmesi de sürece olumlu katkı sağlıyor.

Getafe Başkanı Torres’in, stadyum yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra, yani Aralık 2027’de kulüpten ayrılmayı planladığı biliniyor. FSG ise bu süreci, çok kulüplü bir yapı kurma vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor.

Manchester City’nin sahibi olduğu City Football Group’un başarısından ilham alan bu model, artık Manchester United, Chelsea, Brighton ve Crystal Palace gibi birçok Premier Lig kulübü tarafından da uygulanıyor.