Liverpool'un Premier League şampiyonluğunu kutlamak için şehir merkezinde toplanan taraftarların arasına bir araç daldı.

Sosyal medyada paylaşılan ürkütücü görüntüler ve videolarda, açık üstlü otobüslerle zafer turu atan oyuncuları alkışlamak için sokaklara dizilen taraftarların arasına bir aracın dalış yaptığı görülüyor.

Polis, trafik kazasının ardından bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Tanıklar, popüler alışveriş merkezi The Strand'a yakın Water Street'te bir aracın kalabalığa doğru hareket ettiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, şaşkına dönen taraftarların kenara çekilirken polislerin yolun bir ucuna doğru koştuğu görülüyor. Arka planda polis araçları ve ambulanslar da dikkat çekiyor.

Bir tanık, kameralara "Araç yaklaşık altı kişiyi ezdi geçti" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE YOĞUN ACİL DURUM EKİBİ

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, yaralıların durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada bazı taraftarların hafif yaralarla olay yerinden ayrıldığı belirtiliyor.

Liverpool merkezde devam eden şampiyonluk kutlamaları, bu olayın ardından bir süreliğine kesintiye uğradı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve halktan bilgi almaya devam ettiklerini duyurdu.

OLAY İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Merseyside Polisi'nin korkunç olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda Liverpool şehir merkezinde bir trafik kazasına ilişkin ihbarlarla ilgileniyoruz. Water Street'te bir aracın birden fazla yayayla çarpıştığı ihbarları üzerine harekete geçtik. Araç olay yerinde durdu ve bir erkek şüpheli gözaltına alındı. Acil servis ekipleri halen olay yerinde. Elimize geçen yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."

Kuzey Batı Ambulans Servisi'nden (NWAS) ise şu açıklama yapıldı:

"NWAS olarak, Liverpool şehir merkezinde meydana gelen bir trafik kazası ihbarına müdahale ediyoruz. Şu anda durumu değerlendiriyor ve diğer acil servis ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Önceliğimiz, ihtiyacı olanlara en hızlı şekilde tıbbi yardım ulaştırmaktır."