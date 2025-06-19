Avrupa futbolunun parlayan yıldızlarından Jeremie Frimpong, yaz tatili için geldiği Bodrum'da objektiflere takıldı. Yalıkavak'taki ünlü bir restoranda dostlarıyla eğlenen genç futbolcu, geleneksel tabak kırma ritüeline katıldı. Frimpong'un bu renkli gecede yaptığı harcamanın 600 bin TL'yi bulduğu iddia edildi.

Liverpool'un 40 milyon Euro ödeyerek Leverkusen'den transfer ettiği genç yıldız, önceki gece Bodrum Yalıkavak'ta yer alan ünlü bir Yunan restoranında dostlarıyla keyifli saatler geçirdi.

YUNAN GECESİNDE TABAK KIRDI

8 arkadaşıyla birlikte mekana gelen Frimpong, geleneksel Yunan eğlencesine uyum sağlayarak tabak kırma ritüeline katıldı. Restoran çalışanlarının yönlendirmesiyle kırılan tabaklar eşliğinde doyasıya eğlenen futbolcu, renkli anlarıyla geceye damgasını vurdu.

Gecenin sonunda futbolcunun ödediği hesap sosyal medyanın gündemine düştü. İddiaya göre, Frimpong'un gece sonunda mekana 600 bin TL'ye yakın bir hesap ödedi.