İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Bodrum tatiline tüm hızıyla devam ediyor. Her gün köşe bucak paparazzilerden kaçan yıldız futbolcu, ünlü oyuncunun kıskacından kaçamadı.
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in kamerasına takılan, yıldız futbolcu, .ektirdiği fotğrafla sosyal medyada gündem oldu. Konakladığı otelde Mohamed Salah’la karşılaşan Doğandemir, bu anı ölümsüzleştirmek istedi.
Ünlü oyuncu, yıldız futbolcuyla beraber fotoğraf çektirdi.
60 BİN TL HESAPLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti.