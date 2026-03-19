Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Noa Lang ve Victor Osimhen'in sakatlıklarıyla şok yaşayan sarı kırmızılılar, ekonomik olarak da büyük bir darbe aldı. İngiltere'den 4-0'lık yenilgi ile ayrılan Galatasaray, ciddi bir ekonomik kazanç şansını kaçırdı.

12.5 MİLYON EURO ELDEN KAÇTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından başlayan Galatasaray, ayak bastı parası, performans bonusu, katsayı payı ve yayın gelirleri ile kasasını doldurmuştu. Sarı kırmızılı ekip, 53.5 milyon Euro'luk gelir elde ederken Liverpool yenilgisinin ardından büyük bir meblağyı elinin tersiyle itti.

Sarı-kırmızılı ekip, eğer Liverpool'u elemeyi başarsaydı bir üst tura yükselme ödülü olan 12.5 milyon Euro'yu kasasına koyacaktı. Toplam geliri 66 milyon Euro'nun üzerine çıkarma şansını kaçıran Galatasaray, büyük üzüntü yaşadı.