İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, Anfield'da Manchester United'ı 4-0 yendi. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımının başındaki ilk resmi karşılaşmadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekipte Leny Yoro, henüz 8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Dominik Szoboszlai, 10. dakikada Liverpool'u öne geçirdi. Ev sahibi ekip, 13. dakikada Florian Wirtz'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Liverpool'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. NGUMOHA REKABETİN EN GENÇ GOLCÜSÜ OLDU Liverpool, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Rio Ngumoha, 66. dakikada skoru 3-0'a taşıdı. 18 yaş 85 günlükken ağları havalandıran Ngumoha, Liverpool ile Manchester United arasındaki rekabette gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti. 82. dakikada Víctor Munoz'un attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 4-0. Bu galibiyetle Liverpool puanını 21'e yükseltirken Manchester United 8 puanda kaldı.

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