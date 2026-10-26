Liverpool'un eski futbolcusu Jermaine Pennant, geçen hafta Londra'nın kuzeyinde iki köpeğini gezdirdiği sırada bir Alman kurdunun saldırısına uğradı. Sağ bacağında dört ısırık yarası oluşan 43 yaşındaki eski futbolcuya hastanede 50'den fazla dikiş atıldı.

The Sun'a konuşan Pennant, King isimli köpeğini korumaya çalışırken saldırgan köpeğin bacağına yapıştığını ve bırakmadığını anlattı. Pennant'ın aktardığına göre King, araya girerek köpeği uzaklaştırdı.

Yaşadıklarını Instagram hesabından da paylaşan Pennant, saldırı anını şu sözlerle anlattı:

"Bir Alman kurdunun saldırısına uğradım. King'i korumaya çalıştım ama köpek bacağımı kaptı. Yerdeydim, köpek hâlâ bacağıma yapışmıştı ve bırakacak gibi görünmüyordu. King başlangıçta neler olduğunu anlayamadı ancak daha sonra araya girdi."

Pennant, King'in müdahalesi için de "Neler olduğunu anladığı anda köpekle mücadele edip onu uzaklaştırdı ve benim için korkunç sonuçlanabilecek bir durumu önledi" ifadelerini kullandı.