Motorindeki vergi oranı:

Bir litre motorin 100 lira 50 kuruş. Üzerindeki KDV 16 lira 75 kuruş Üzerindeki ÖTV: 9 lira 100 liralık motorinin litresinin 25 lirası vergilerden oluşuyor. 50 litre depo 5 bin 25 liraya doluyor. Böylece 1 depo motorinin bin 257 lirası vergilerden oluşuyor.

DOĞAL GAZ CEP YAKTI

BOTAŞ'a göre milyonlarca konut abonesi, kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak. BOTAŞ'a kasım ayında Ankara'da tüketim limiti 283,78 metre küp, İstanbul'da 136,1 metreküp, İzmir'de 67,97 metreküp olarak belirlendi. Ve Aralık ayında Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 559,35 metreküp, İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

ELEKTİRK FATURASI VATANDAŞIN CEBİNİ BOŞALTACAK

EPDK, son kaynak tedarik tarifesi limitinde değişiklik yaptı. Mesken aboneleri için yıllık son kaynak tüketim limiti 3 bin kWh olarak belirlendi. Bu limit ilk olarak 2018 yılında yalnızca çok büyük sanayi tesislerini kapsayacak şekilde yıllık 50 milyon kWh sınırıyla yürürlüğe girmişti.

Ancak yıllar içinde bu sınır sürekli aşağı çekildi. 2020’de 7 milyon kWh’e, 2023’te 1 milyon kWh’e, 2025’te 5 bin kWh’e, 2026 yılında ise 4 bin kWh’e indirildi.

Şimdi de 2027 için 3 bin kWh’e düşürülüyor. Artık yıllık 3 bin kWh’i aşan aboneler yüksek tüketimli tüketici grubuna girecek. Uygulama 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak.

Aylık 250 kilovatsaat fark cep yaktı. 1 Ocak'ta gelecek olan bu düzenlemeyle beraber, yüzde 104 fark oaluşacak ve elektrik faturaso bin 676 liraya yükselecek.

Ancak 2026 yılı içindeki tüketimleri 3 bin kWh’yi aşan abone gruları da 2027’de bu gruba dahil edilecek. Yani düzenleme geriye doğru da işleyecek.

Yıllık 3 bin kWh aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine, yaklaşık 820 lira ve üzerindeki fatura tutarına karşılık geliyor.

EPDK, Türkiye’de yaklaşık 44.2 milyon mesken abonesi bulunduğunu yeni düzenlemeyle bunların yaklaşık 6.5 milyonu, yani yüzde 14.7’sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alacağını bildirdi.

Düzenleme ile yıllık tüketim miktarı 3 bin kWh geçenler “desteklenen gruptan” çıkarılacak. Bu da “örtülü zam” anlamına geliyor. Bu limite erişilen ayı takip eden 3. ayın ilk gününden itibaren yüksek tarife uygulanmaya başlanacak.