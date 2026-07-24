Gaziantep'te eğitim yöneticilerinin yeniden görevlendirilmesi süreci, Eğitim-İş Gaziantep Şubesi'nin gündeme taşıdığı iddialarla tartışma yarattı. Sendika, Şehitkamil ilçesindeki Emre Abi Anaokulu Müdürlüğü için yapılan değerlendirmede aynı yöneticiye yaklaşık 33 puan fazla verildiğinin resmî inceleme sonucunda idarece kabul edildiğini öne sürdü. Eğitim-İş, buna rağmen okulun tercih sürecinden çıkarılarak daha sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesi kapsamında valilik oluru ile yeniden aynı kişiye verildiğini savundu.

“33 PUANLIK HATA KABUL EDİLDİ”

Eğitim-İş Gaziantep Şubesi Özlük Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi Sekreteri Aycan Benli tarafından yapılan açıklamada, ilk değerlendirmede yaklaşık 97 puan verilen yöneticinin puanının yapılan yeniden hesaplama sonucunda 63'e düştüğü belirtildi. Sendika, bu durumun değerlendirme sürecinde ciddi bir hata bulunduğunu ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Açıklamada, kamuoyunun beklentisinin hatanın sorumlularının belirlenmesi ve görevlendirme sürecinin liyakat esasına göre yeniden yürütülmesi olduğu ifade edildi.

“SORUMLULAR KİMLER?”

Sendika, Emre Abi Anaokulu'nun tercih süreci tamamlanmadan sistemden çıkarıldığını ve daha sonra doğrudan görevlendirmeye konu edildiğini belirterek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

Yaklaşık 33 puanlık değerlendirme hatasının sorumluları kimler?

Hata nedeniyle herhangi bir idari işlem başlatıldı mı?

Tercihe açılan okul neden süreç tamamlanmadan sistemden çıkarıldı?

Aynı okul hangi gerekçeyle valilik oluru ile yeniden görevlendirmeye konu edildi?

Kararın dayandığı kamu yararı ve hizmet gerekleri neler?

“ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI”

Açıklamada, Emre Abi Anaokulu'nun Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Özgüler tarafından yaptırıldığı ve oğlunun adını taşıdığı belirtilerek, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi için karar süreçlerinin şeffaf biçimde açıklanması gerektiği vurgulandı.

Eğitim-İş, eğitim kurumlarının hukukun ve liyakat ilkesinin güvencesi altında yönetilmesi gerektiğini belirterek, Gaziantep'te eğitim yöneticiliği sisteminin hukuka uygun şekilde yeniden işletilmesi amacıyla idari ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.