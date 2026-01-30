Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Devlet Hastanesi’nde yaşanan olay kamuoyunda tartışma yarattı.

Başhekim Uzm. Dr. Meriç Artan’ın, temizlik personeli kadrosunda yer almasına rağmen masa başında çalıştırılan bazı isimleri asli görevlerine döndürmek istemesi krizle sonuçlandı.

İddiaya göre Artan, bu yönde tüm birimlere talimat verdi.

Ancak görevine döndürülmesi istenen personellerden birinin AKP ilçe başkan yardımcısı olduğunu öne sürerek temizlik işini reddettiği belirtildi.

Yaşanan sürecin ardından Başhekim Artan’ın İl Sağlık Müdürü tarafından tehdit edildiği, baskıların artması üzerine görevinden istifa ederek ilçeyi terk ettiği öne sürüldü.

Artan, temizlik personeli kadrosunda bulunan AKP İlçe Başkan Yardımcısı’na asli görevini yapması yönünde tebligatın ardından yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Artan, bu sürecin ardından karşılaştığı baskı ve tehditleri şu sözlerle anlattı:

Ben Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Başhekimi

Uzm.Dr.Meriç ARTAN

-Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesinde görevli olan ve kadrosu temizlik personeli olan ve yılardır masa başı görevlerde çalıştırılan tün personellerin asli görevlerine geçmeleri için tebliğ de bulunulmuş tarafına tebliğ yapılan tüm personeller asli görevleri olan temizlik görevine geçmiş son olarak da Halil Bulmen isimli personelin hastanenin temizlik ihtiyaçları dolayısıyla asli görevleri olan temizlik görevlerine geçmeleri gerektiğini kendilerine tebliğ etmemiz üzerine;

-Ak Parti ilçe Başkan Yardımcısı olan Halil Bulmen isimli personel ben Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısıyım, ben temizlik yapmıyorum, bana temizlik yaptıramazsınız dedi.

-Aynı gün akşam saatlerinde Şanlıurfa il Sağlık Müdürü olan Erhan Berk tarafından aranarak bu adam AK Parti İlçe Başkan Yardımcisi sana emrediyorum görevine geri ver, sen bunun Ak Partili olduğunu bilmiyor musun, benim başımı ağrıtma şeklinde söylemlerde bulundu. Bunun üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk' e yanlış bir şey yapmadığımı, parti ve etnik köken fark etmeksizin tüm personellere eşit davrandığımı söyledim.

-Bu personeli görevine geri iade edemem, edersem hastaneyi yönetemeyeceğimi ve tün personelin kendilerine karşı adil davranılmadığı için baş kaldıracağını iletmem üzerine il Sağlık Müdürü Erhan Berk şahsıma karşı görevine iade etmiyorsan, istifanı ver vermezsen ben oraya gelip seni o koltuktan nasıl kaldırıyorum görürsün şeklinde söylemlerde bulunmuş, ben de şahsına karşı eğer bir temizlik görevlisini asli görevi ve işi olan temizlik kadrosuna iade ettiğim için istifam isteniyorsa ben bu istifamı vermiyorum şeklinde kendisine ilettim bunun üzerine şahsıma karşı yine mobbing ve tehdit içerikli söylemlerde bulunuldu.

-Olayların mobbing ve tehdit şiddetinin artması dolayısıyla can güvenliğimden endişe ettiğim için ben de istifamı verip şu aşamada ilçeden ayrılmış bulunmaktayım ayrıca yaşanan olayın devlet büyüklerimize ve tüm siyasi camiaya çarpıtılarak aktarıldığı bilgisini almaktayım kamuoyuna duyurulur