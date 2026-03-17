Evren DEMİRDAŞ

Anaokulu öğretmenini akademisyen yaptılar

Yüz binlerce öğretmen atama beklerken iktidarın torpilli atamaları dur durak bilmiyor. Türkiye’de üniversitelerde sık sık gündeme gelen ‘kişiye özel ilan’ tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Elektrik ve Enerji bölümü için açılan öğretim görevlisi alımı kadrosuna okul öncesi öğretmeni Dilek Çeri atandı. Kadro için Çeri’ye özel şartlar konulduğu tespit edildi.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

31 Aralık’ta yayımlanan Elektrik ve Enerji bölümü öğretim görevlisi alımı ilanında adaylardan ‘Doğal Kaynaklar Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak’ ve ‘en az 5 yıl eğitim verme deneyimine sahip olmak’ şartları istendi. Söz konusu şartları yalnızca bir kişinin sağladığı belirtildi. Alım sonucunda Dilek Çeri isimli adayın kadroya girmeye hak kazandığı duyuruldu. Dilek Çeri’nin Çanakkale’de bir okulda okul öncesi öğretmeni olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gamze Kaya’nın, ilana tepki gösterdiği ve söz konusu süreci öğrendikten sonra görevinden istifa ettiği öğrenildi. Tartışmalara rağmen öğretim görevlisi alımı süreci tamamlandı. Dilek Çeri’nin Elektrik ve Enerji Bölümü’nde göreve başladığı ve adının ÇOMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kadrosuna eklendiği görüldü.

Deniz AYHAN

Diyanet’te aile saltanatı kuruldu

Diyanet’te yurt dışı ataşe ve müşavir atamalarındaki akrabalık bağları dikkat çekiyor. 2013-2014 arasında

başbakan yardımcılığı yapan, 2024’te ise Cumhurbaşkanı kararıyla Suudi Arabistan (Riyad) Büyükelçisi olarak görevlendirilen Emrullah İşler’in kuzeninin oğlu Mehmet Melih Yılmaz, Belgrad Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı. Emrullah İşler’in amcasının oğlu Orhan İşler ise Romanya Din Hizmetleri Müşavirliği görevine atandı.

Emrullah İşler’in kuzeninin oğlu Mehmet Melih Yılmaz, üç yıldır Sırbistan Yeni Pazar Din Hizmetleri Ataşeliği görevini yapıyordu, Yılmaz’ın merkeze dönmesi beklenirken Belgrad Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı. Yılmaz’ın maaşı 7 bin 500 Euro (390 bin lira). Aylık yaklaşık 20 emekli maaşı kazanıyor. Diyanet kaynakları, “Diyanet’te daha önce böyle bir atamanın örneği yok. Yurt dışından tekrar yurt dışına atama yapıldı” ifadelerini kullandı.

EN UZUN BAŞKAN OLDU

İşler’in daha önce de başka bir akrabası yurt dışına atanmıştı. Emrullah İşler’in amcasının oğlu Orhan İşler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda vaizken 2012’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na Sicil Daire Başkanı olarak atandı. Orhan İşler yaklaşık 13 yıl ile Diyanet’in neredeyse en uzun süre daire başkanlığı görevini yapan isimlerden oldu. Orhan İşler 2024 yılında ise Romanya Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı.