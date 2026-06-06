İstanbul Üniversitesi’nde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sonuçları bir skandalı da ortaya çıkardı.

İstanbul Üniversitesi görevde yükselme sınavında yazılı birincileri mülakatta elendi, 8. ve 9’uncu sıradaki adaylar şube müdürü atandı. Şube müdürlüğü kadrolarına yapılan atamalarda yazılı sınav başarı sıralamasının mülakat puanlarıyla bütünüyle değişmesi, kamu personel sistemindeki liyakat tartışmalarını yeniden başlattı.

SİYASİ REFERANSLAR

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’ndan (EğitimSen) İzzet İldeş, “İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, bir kez daha kamu personel sisteminin en büyük yarası olan liyakat sorununu ve sözlü sınavların adaletsizliğini gözler önüne sermiştir” dedi. Evrensel Gazetesi’nde yer alan haberde, İldeş, “Kamu hizmetinde tarafsızlığın esas olduğu yerde bu sonuçlar, siyasi referansların liyakatin önüne geçtiği yönündeki tartışmaları güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

KONU MECLİS’E TAŞINDI

Yazılı sınav birincilerinin mülakatta elenmesi ve 8.9’uncu sıradaki adayların şube müdürü olarak atanması ve rektörün şoförünün eşine ise istisnai yolla kadro verildiği iddiaları soru önergesiyle TBMM’ye taşındı. Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde yapılan atamalara ilişkin detayları soran Bayhan önergesinde, “Rektör Osman Bülent Zülfikar döneminde kaç tane daire başkanı, fakülte, enstitü, yüksekokul sekreteri kadrosuna atama yapılmıştır? Sıralamanın en altındaki kişilerin atanmasında siyasi referanslar etkili olmuş mudur?” gibi konulara yer verdi.

Kriter olarak sadece sadakat ölçülüyor

Eğitim Sen’li İzzet İldeş, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar dönemindeki uygulamalara işaret ederek üniversite yönetimine şeffaflık çağrısı yaptı:

“Rektör Zülfikar dönemindeki bu atamaların; kimler tarafından, hangi gerekçelerle ve çalışma arkadaşlığı/akrabalık ilişkileri gözetilerek yapıldığına dair soruların cevabı acilen kamuoyuna açıklanmalıdır. Sözlü sınavlar, ne yazık ki liyakatin değil, “sadakat” ilişkilerinin ölçüldüğü bir eleme mekanizmasına dönüştürülmüştür. Üniversite yönetimini; kamu personel sistemine duyulan güveni zedeleyen bu uygulamalara son vermeye, şeffaflığı esas almaya davet ediyoruz.”