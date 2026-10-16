Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya tahsis edilen 217 numaralı locanın kendi şirketine verilmesi için yaptığı başvuru dördüncü kez reddedildi.

İstanbul Anadolu 10. Tüketici Mahkemesi, Aziz Yıldırım’ın Acun Ilıcalı’ya ait 217 numaralı locanın kendi şirketine tahsis edilmesi talebini dördüncü kez reddetti. Böylece Chobani Stadyumu'ndaki loca nedeniyle süren hukuki süreçte Ilıcalı lehine yeni bir karar çıktı.

Yıldırım’ın aynı taleple yaptığı daha önceki üç başvuru da reddedilmişti.

YENİ SORUŞTURMA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre mahkeme, hakkında tedbir kararı bulunmasına rağmen 217 numaralı locanın tahrip edilmesi nedeniyle soruşturma başlatılmasına da karar verdi.