İstanbul Kağıthane’de bir kadın, kaldırımda yürüdüğü sırada önünden geçtiği içecek dolabının saniyeler sonra devrilmesiyle tehlike atlattı. Lodosun etkisiyle kaldırıma devrilen dolap ve kadının geçişi güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Sırt çantalı kadının bir kafenin önünden geçip yoluna devam etmesinin ardından, lodosun etkisiyle içecek dolabının cam kapağı açıldı. Kafenin önündeki sandalye yola savrulurken yerinden oynayan dolap kaldırıma devrildi.
YAKLAŞIK 5 BİN LİRALIK HASAR
Dolabın devrilmesiyle içecekler etrafa dağıldı. Kafeden çıkan işletme sahibi, devrilen dolabı görünce ellerini başına götürerek tepki verdi.
Çevredekiler kafenin önüne gelerek etrafa dağılan içecekleri ve kırılan cam parçalarını topladı. Dolaptaki içeceklerin neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiği, yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.