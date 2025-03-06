Lojistik devi DHL, Almanya'da yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, 2027'ye kadar 1 milyar eurodan fazla tasarruf etmeyi amaçlıyor. Bu adım, DHL'nin yıllık işletme kârındaki yüzde 7'lik azalma sonrası alındı.

DHL CEO'su Tobias Meyer, yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların zorunlu olmayacağını söyleyerek, bu işlemlerin yalnızca doğal iş gücü kayıpları yoluyla gerçekleşeceğini belirtti. İşten çıkarmalar, özellikle Almanya'daki posta ve kargo biriminde yapılacak.

LOJİSTİKTE KARLILIK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

HSBC Küresel Taşımacılık ve Lojistik Araştırmaları Başkanı Parash Jain, lojistik sektöründe bu yıl kar büyümesinin yavaşlayacağını tahmin ediyor. Jain, firmaların maliyetlerini azaltmak zorunda kalacaklarını ve 2025'te küresel konteyner ticareti ve hava kargo taşımacılığında büyümenin yarı yarıya düşmesini beklediğini belirtti. DHL, geçen yıl lojistik sektörünün genel performansının gerisinde kalarak yüzde 11 kayıp verdi.

P&P BİRİMİ KAPANMAYACAK

CEO Meyer, P&P biriminin yıllardır maliyet artışları ve azalan mektup hacmi nedeniyle zorlandığını ancak bu birimi kapatma veya ayırma gibi planlarının bulunmadığını belirtti. Almanya'nın ağ düzenleyicisi tarafından onaylanan yeni pul fiyatı düzenlemelerinin de bu sorunları çözmede yetersiz kaldığı ifade edildi.

Meyer, Almanya’daki Verdi sendikasıyla yapılan yeni ücret anlaşmasının, işten çıkarmaların sebeplerinden biri olduğunu kaydetti. Bu anlaşmanın DHL'ye 2026'ya kadar yaklaşık 360 milyon euroya mal olacağı aktarıldı.

BEKLENTİLER

DHL, 2024 yılı için 5,89 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar elde etmeyi tahmin ediyor. Bu rakam, şirketin analist beklentisi olan 5,81 milyar euroyu aşıyor.

2025 yılı için ise DHL, işletme kârının 6 milyar euroyu aşmasını öngörüyor. Fakat bu rakam, analistlerin 6,29 milyar euro olan beklentisinin altında bulunuyor. DHL, bu tahminlerin ticaret politikaları veya gümrük tarifelerindeki olası değişiklikleri içermediğini açıkladı.