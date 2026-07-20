Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sokak köşelerinden yükselen o mis kokulu süt mısır davetine karşı koyabilmek neredeyse imkansız. Ancak evde denendiğinde ne yazık ki o sokakta satılanların yumuşaklığına, lezzetine ve o tatlı aromasını bir türlü ulaşılamıyor. Meğer usta mısırcıların yıllardır sakladığı, mısır tanelerini adeta lokum gibi yapan o gizli formül bambaşka bir şeymiş. Eğer tencereye mısırları atıp üzerine sadece su ekleyerek haşlıyorsanız, büyük bir lezzet kaybı yaşıyorsunuz demektir. Mısırın sertleşmesini engelleyen, rengini altın sarısı yapan ve tencerenin kapağını açtığınız an tüm evi o eşsiz kokuyla dolduran altın değerindeki püf noktalarını sizler için derledik.

SAKIN BU HATAYI YAPMAYIN

Evde süt mısır haşlarken yapılan en yaygın ve en büyük hata, suyun içerisine daha ilk dakikadan tuz eklemektir. Tuz, mısır tanelerinin dış kabuğunu sertleştirir ve pişme süresini neredeyse iki katına çıkarır. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın mısırınız o lokum kıvamına bir türlü gelmez. Doğru yöntem, tuzu mısır tencereden çıkıp servis aşamasına geldiğinde eklemektir.

KAZANIN İÇERİSİNE MUTLAKA EKLEYİN

Sokaktaki o meşhur mısırcıların en büyük sırrı, haşlama suyunun içerisine ekledikleri malzemelerde gizli. Mısırları tencereye koyduktan sonra suyun içerisine bir su bardağı süt ve bir tatlı kaşığı toz şeker eklemek lezzetin anahtarıdır. Süt, mısırın liflerini yumuşatarak pamuk gibi olmasını sağlarken; şeker ise mısırın kendi doğal aromasını ve tatlılığını zirveye çıkarır.

YAPRAK VE PÜSKÜLLERİ ÇÖPE ATMAYIN

Mısırları soyarken ayıkladığınız o iç kısımdaki açık yeşil yapraklar ve mısır püskülleri aslında tam bir lezzet deposudur. Mısırları tencereye yerleştirmeden önce tabanına ve aralarına bu yaprakları sermek, haşlama esnasında mısırın aromasının tencerenin içinde hapsolmasını sağlar. Böylece mısırınız sadece suda haşlanmış olmaz, kendi özüyle birlikte demlenerek pişer.

DÜDÜKLÜ TENCERE VE TEREYAĞI İKİLİSİ

Zamanı kısıtlı olanlar için en pratik yöntem düdüklü tencere kullanmaktır. Düdüklü tencerede sütlü ve şekerli su karışımıyla pişirilen mısırlar, yaklaşık 20-25 dakika içinde yemeye hazır hale gelir. Tencereden çıkardığınız dumanı üstünde mısırların üzerine sıcakken sürülen bir parça kaliteli tereyağı, lezzeti tamamen başka bir boyuta taşıyacaktır.

Haşlama suyunun mısırların üzerini tamamen kapattığından emin olun. Bu küçük detay, mısır tanelerinin kurumasını önler ve her bir tanenin eşit derecede yumuşacık pişmesini sağlar.