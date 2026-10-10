Şırnak’tan Van’a göç ettikten sonra kardeşleriyle lokantalarda bulaşık yıkayarak geçimini sağlayan Maksut Aslan, yıllar içinde ticaret hayatını büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı 7 milyon liralık hibe desteğiyle bin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern bir besicilik tesisi kurdu.

ZORLUKLARDAN ÜRETİME UZANAN YOLCULUK

Maksut Aslan ve ailesi, 1993 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden Van’a göç etti. Yanlarında bulunan 200 küçükbaş hayvanı satarak yeni bir hayat kurmaya çalışan aile, ilk yıllarda ekonomik sıkıntılar yaşadı. Aslan ve kardeşleri geçimlerini sağlamak için lokantalarda bulaşık yıkadı, ilerleyen dönemde hayvan alım satımı ve inşaat işleriyle uğraştı.

Ticari faaliyetlerini geliştiren kardeşler, iki lokanta ve bir kasap işletmesi açtı. İşletmelerinin et ihtiyacını karşılamak ve üretimlerini artırmak isteyen Aslan, küçükbaş hayvancılığa yöneldi.

7 MİLYON LİRALIK HİBEYLE TESİS KURDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuran Aslan'ın projesi kabul edildi. Yüzde 50 hibe desteği alan Aslan, Gürpınar ilçesine bağlı Çavuştepe Mahallesi’nde 900 dönümlük alanda bin 500 küçükbaş hayvan kapasiteli modern bir tesis kurdu.

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen tesiste ahır, iki katlı bakıcı evi, yem deposu, otomatik sulama sistemi ve modern yemlikler bulunuyor. İşletmede şu an 910 küçükbaş hayvan yetiştirilirken 4 kişi de istihdam ediliyor.

“FAKİRLİK BİZE HER ŞEYİ ÖĞRETTİ”

Geçmişte yaşadıkları zorlukların kendilerine önemli tecrübeler kazandırdığını belirten Aslan, devlet desteğiyle hedeflerine kısa sürede ulaştıklarını söyledi.

Aslan, “Devlet desteğiyle bir senede tüm işlerimiz halloldu. Buranın en üst limiti 14 milyon liraydı. 7 milyon lira hibe desteği aldık. İşimize olan hırsımızdan dolayı daha iyisini yapmak gerekti. Buraya iki katı kadar masraf ettik” dedi.

Çocukluk yıllarında köyde yaşadıklarını, daha sonra lokantalarda bulaşık yıkayarak çalıştıklarını anlatan Aslan, “Fakirlik bize her şeyi öğretti” ifadelerini kullandı.