Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik soruşturmanın yankıları sürerken, iktidar soruşturmanın ardından ilk kez yabancı yatırımcı turuna çıkıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, 27 Şubat 2025’te İngiltere’ye gidiyor. Etkinlik Türkiye’deki yatırım ortamının hukuk sisteminin geldiği süreç açısından kritik öneme sahip. Bu kapsamda iktidarın, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında açılan soruşturma, iki ismin polis eşliğinde savcılıktan mahkemeye götürüldükleri esnadaki görüntüleri açısından nasıl bir sınav vereceği merak konusu. Ayrıca konuşmacılar arasında TÜSİAD eski üyelerinden Barış Öney de yer alıyor. Türkiye’nin en önemli iş örgütü olan, üyelerinin 4.500’e yakın şirketi temsil ettiği ve söz konusu şirketlerin de kamu dışı milli gelirin yüzde 50’sini oluşturduğu, dış ticaretin (enerji ithalatı hariç) yüzde 85’ini gerçekleştirdiği, kayıtlı istihdamın (kamu ve tarım hariç) yüzde 50’sini gerçekleştirdiği biliniyor. Soruşturma sürecinin ardından Turan ve Aras hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı.

İFADESİNDE ANLATMIŞTI

Aras ifadesinde yurt dışına yoğun ihracat yaptığını belirterek, “Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gidiyorum. Nisan-Mart ayında Çin ve Amerika’ya seyahatimiz olacaktır. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilerini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım” diyerek yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebinin reddine karar verilmesini talep etmişti.

Londra’da yatırım fırsatları ele alınacak

27 Şubat Perşembe günü Londra’da düzenlenecek olan Türkiye Yatırım ve Özel Sermayenin Görünümü’ (Outlook of Investment and Private Capital in Turkey) etkinliğinde yatırım fırsatları ele alınacak. Etkinlikte Orhan Turan ve Ömer Aras’ın polis eşliğindeki görüntülere yönelik nasıl tepk,ler alınacağı da merak ediliyor. Türkiye’de konuşan, en ufak eleştiri hakkını kullananların soruşturma sürecine tabi tutulacağının resmi olarak da yorumlanan görüntülerin yatırımcılar nezdinde nasıl etki yaratacağı da gündemdeki yerini konuyor.

Yatırım için binlerce kilometre yol kat edildi

İktidar, sıklıkla ülkeye yabancı yatırımcı çekebilmek için ülke ülke dolaşıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve getirildikten sonra yaptığı ilk açıklamada, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” ifadelerini kullanırken, ‘şeffaflık, öngörülebilirlik ve rasyonel zemine dönme’ mesajları vermişti. Şimşek, göreve gelmesinin ardından sadece 120 günde 52 bin kilometre yaparak 8 ülke gezmişti. Gelinen noktada TÜSİAD’ın en ufak eleştirilerinin ardından soruşturma süreci başladı.