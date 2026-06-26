Türkiye enflasyonun dizginlenmesi, bununla birlikte yüksek faiz döneminin sona ermesini ve ilk indirim sinyalini beklerken piyasaların kulağı Ankara’dan değil Londra’dan gelen mesajlara çevrildi. Reel sektörün kredi yükü altında ezildiği, takipteki alacakların hızla arttığı bir dönemde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra’da yatırımcılara verdiği mesajlar, faiz indirim beklentilerini öteledi.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in toplantıya katılan kaynakla- ra dayandırdığı habere göre Karahan’ın Londrada yatırımcılara, 23 Temmuz’daki Para Politika Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde haftalık repo ihalelerine başlama konusunda acele edilmeyeceği mesajını verdiği belirtildi. Bankanın, yeni adım öncesinde gelecek temmuz enflasyon verilerini görmek istediği ifade edildi. Ekonomistlere göre Merkez Bankası’nın temkinli

duruşu, ilk faiz indiriminin eylül ayına (10 Eylül’deki, PPK toplantısı) kalabileceğine işaret ederken, asıl kaygının enflasyondan çok kurdaki yükseliş hızını kontrol altında tut- mak olduğu değerlendirildi.

REPOYA DÖNÜŞ GEVŞEMESİ

Piyasalarda haftalık repo ihalelerine dönüş, para politikasında ilk gevşeme adımı olarak görülüyor. TCMB politika faizini yüzde 37’de tutsa da bankaları yüzde 40 ile daha yüksek maliyetli gecelik faiz üzerinden fonlamaya devam ediyor. Bu nedenle repo ihalelerinin yeniden başlaması, fiili fonlama maliyetinde yaklaşık 3 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan

Savaş bitti faiz indirimi beklentisi güçlendi

TCMB, ABD-İran savaşının etkilerine karşı önlem olarak, piyasa faizini yüzde 40 seviyesine çıkardı. Jeopolitik risklerin azalması ve petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası piyasalarda faiz indirimi beklentileri güçlenmişti.