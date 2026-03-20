Altın fiyatları dün sert düşüşler yaşadı. Sert düşüşler sonrası yatırımcılar tedirgin olurken, SP Angel'den altın ve gümüş fiyatlarına yönelik dikkat çeken tahmin geldi.

SPEKÜLATİF İŞLEMLER TERSİNE DÖNDÜ

SP Angel'da metal ve madencilik hisse senedi analisti Arthur Parish, altındaki oynaklığın savaşın başındaki sert yükselişe vurgu yaparak, "Bu durum neredeyse tamamen tersine döndü ve aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bunun büyük kısmı, ivme kazanma amaçlı işlemlerin tersine dönmesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüş geçtiğimiz yıl yüzde 66 ve yüzde 135'lik rekor yükselişler kaydetse de, 2026'da daha dalgalı bir seyir sergiledi. Gümüş rekor seviyelerin ardından 31 Ocak'ta 1980′lerden bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

YENİ REKOR SERİSİ KAPIDA

Parish, 2025′teki altın yükselişi sırasında piyasaya giren geçici yatırımcıların şu an çıkmaya başladığını, bunun da altının daha güçlü bir sonraki yükselişine alan açtığını belirterek şunları söyledi:

"Bu para uzun vadeli altın pozisyonuna bağlı değil. Ukrayna-Rusya savaşı ve Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana, merkez bankalarının altın biriktirdi. Bu çok yıllık altın yükselişinin ilk aşamasını da onlar tetikledi. Ardından turistler ve bireysel yatırımcılar bu ivmeden yararlanmak için piyasaya girdi. Şimdi piyasadan ayrılıyorlar ki bu da altının bir sonraki yükseliş aşamasına geçmesi için gerekliydi."

BRI Wealth Management’ın yatırım bölümü başkanı Toni Meadows da, altın ve gümüşün piyasadaki günlük dalgalanmalara karşı anlık bir 'korunma aracı' olmadığını, uzun vadeli risklere karşı pozisyon almak için kullanıldığını anımsattı.