İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Londra derbisinde Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Brentford, 61. dakikada Jaidon Anthony, 83. dakikada Igor Thiago ve 90+5. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Brentford puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 7 puanda kaldı. Arsenal'ın ardından Brentford deplasmanından da puansız dönen Chelsea, bu sezon iki mağlubiyetini de Londra takımlarına karşı yaşadı.

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