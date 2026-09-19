İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Londra derbisinde Brentford, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Brentford, 61. dakikada Jaidon Anthony, 83. dakikada Igor Thiago ve 90+5. dakikada Fabio Carvalho'nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Brentford puanını 9'a yükseltirken, Chelsea 7 puanda kaldı.
Arsenal'ın ardından Brentford deplasmanından da puansız dönen Chelsea, bu sezon iki mağlubiyetini de Londra takımlarına karşı yaşadı.