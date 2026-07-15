Londra Gatwick Havalimanı’nda (LGW) çarşamba günü gece yarısından sonra iniş yapan British Airways’e ait BA2673 sefer sayılı uçağın teknik bir sorun nedeniyle pistte kalması, hava trafiğinde büyük bir aksamaya yol açtı.

Uçağın pisti bloke etmesi üzerine acil durum ekipleri hemen müdahalede bulunurken, iniş için sıra bekleyen ve yakıtları azalan diğer uçaklar havada acil durum bildirmek zorunda kaldı.

Uçuş takip platformu Flightradar24 tarafından paylaşılan bilgilere göre, Gatwick’e inemeyen uçakların havada beklerken yaptıkları acil durum çağrılarının arkasında düşük yakıt seviyeleri yer aldı.

Toplamda 14 uçuşun yönlendirildiği kriz anında, havacılık uzmanları acil durum çağrılarının doğrudan Gatwick Havalimanı’nın kapalı olmasından ötürü başka meydanlara yönelen uçakların yakıt yetersizliğinden kaynaklandığını doğruladı.

Pistin kapatılmasından etkilenen seferler arasında Agadir, Valencia, Fuerteventura, Atina ve Roma'dan gelen easyJet uçuşları; Bari ve Tenerife'den gelen British Airways uçuşları; Lanzarote'den gelen Jet2 uçuşu ile Rodos'tan gelen TUI Airways uçuşu yer aldı.

Yönlendirilen 14 uçuştan 5'i Luton, 4'ü Stansted ve 1'i Londra Heathrow havalimanlarına iniş yaptı.

Kalan uçuşlardan 3'ü Birmingham Havalimanı'na, 1'i ise Bristol Havalimanı'na yönlendirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

British Airways yetkilileri yaptıkları açıklamada, uçakta teknik bir arıza yaşandığını doğrulayarak uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını ve yolcuların normal prosedürlerle tahliye edildiğini belirtti.

Gatwick Havalimanı sözcüsü de pistin teknik bir sorun nedeniyle kısa bir süreliğine kapatıldığını doğruladı.

Sözcü, yönlendirilen uçuşların büyük bir kısmının daha sonra Gatwick Havalimanı'na geri döndüğünü belirterek emniyet ve güvenliğin her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurguladı.

Flightradar24, arızalı uçağın pistten çekilmesinin ardından Gatwick Havalimanı'nın yeniden normal operasyonlarına döndüğünü ve uçuş trafiğinin açıldığını bildirdi.