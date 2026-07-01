İngiltere pazarında uzun süredir faaliyet gösteren gayrimenkul firması, yeni konut projesi Türkiye’deki ilk bağımsız organizasyonunu gerçekleştirdi.

Londra’nın en köklü ve yeni konut arzının sınırlı olduğu bölgelerinden birinde konumlanan önemli bir projedir.

Londra'nın SW10 bölgesinde, Chelsea Creek ve Lots Road kesişiminde konumlanan Chelsea Finery projesi, stüdyo dairelerden üç yatak odalı rezidanslara kadar toplam 156 konuttan oluşuyor. Chelsea Botanica, The Edit ve One Clapham gibi dikkat çeken projelere imza atan Mount Anvil, Türk yatırımcılarının dikkatini çekti.

1991 yılından bu yana yalnızca Londra odaklı projeler yürüten şirketin bu yeni yatırımının 2029 yılında tamamlanması planlanıyor.

Toplam geliştirme değeri 211 milyon sterlin olan proje, yeni konut arzının sınırlı olduğu merkezî lokasyonuyla Türk yatırımcıların da dikkatini çekiyor. 1991 yılından bu yana yalnızca Londra odaklı gayrimenkul projeleri yürüten şirketin bu yeni yatırımının 2029 yılında tamamlanması planlanıyor