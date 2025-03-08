Cumartesi sabahı Londra’daki Westminster Sarayı’nda bulunan Big Ben kulesine tırmanan bir kişi, Filistin bayrağı açarak "Özgür Filistin" diye bağırdı.

Olayın yerel saatle 07.24 bildirildiğini açıklayan Londra Metropolitan Polisi, "Memurlar olay yerinde, durumu güvenli bir şekilde sona erdirmek için çalışıyor. Kendilerine Londra İtfaiyesi ve Londra Ambulans Servisi eşlik ediyor" dedi.



Adamın hala saat kulesinin tepesinde olduğu bildirildi. Kulenin dışından tepeye kadar tırmanan adamın çıplak el ve ayaklarıyla, herhangi bir koruma olmadan tepeye çıkması dikkat çekti.