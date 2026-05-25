Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılara vaatleri daha ilk günden boşa düştü. Şimşek, İngiltere’nin Londra kentinde 21 Mayıs Perşembe günü öğlen saatlerinde yabancı yatırımcılara yaptığı sunumda AKP iktidarının ne kadar ‘öngörülebilir’ ve ‘güven veren’ politikalar uyguladığını anlattı. Aynı gün akşam saatlerinde CHP’ye ‘mutlak butlan’ kararı çıktı, piyasalarda tarihi bir çöküş yaşandı, birkaç saat önce Şimşek’i dinleyen yatırımcılar, endişeyle neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Bakan Şimşek’in mutlak butlan kararının çıktığı gün Londra’da yabancılara yaptığı sunum kamuoyu ile paylaşıldı. Şimşek, yabancılara her zamanki gibi toz pembe bir Türkiye anlattı.

CHP’YE YER YOK

Programın üçüncü aşamasına geçtiklerini belirten Şimşek, “Güvenilir ve şeffaf politikalar uygulamayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Bakan’ın perşembe günü öğlen saatlerinde yabancılara anlattığı güven masalının ömrü yalnızca birkaç saat oldu. Aynı günün akşam üstü çıkan mutlak butlan kararı hem toplantılara katılan yabancıları panikletti hem de Şimşek’in Türkiye’ye dönerek cuma sabahın 08.30’da Finansal İstikrar Komitesi’nin toplamasına neden oldu.

Şimşek’in Londra’daki toplantısına katıldığını belirten Analist Timothy Ash, mutlak butlan kararının oluşturduğu etki için “CHP haberinden sonra herkes ofisine döndü” iddiasında bulunmuştu. Şimşek’in sunumunda CHP’ye operasyonların yarattığı tahribata yer verilmezken, terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının oluşturacağı ekonomik ‘kazanım’lar detaylı şekilde anlatıldı.

TCMB rezervi, IMF’ye göre yetersiz

AKP iktidarı, piyasayı sakinleştirmek için döviz satışı yapmayı alışkanlık haline getirse de mevcut politikanın sürdürülebilirliği hakkında endişeler giderek büyüyor. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) hesabına göre TCMB rezervleri yetersiz seviyede bulunuyor. Bakan Şimşek’in sunumunda kullandığı grafikte, TCMB’nin rezervinin IMF’ye göre yeterlilik oranı 8 Mayıs itibarıyla yüzde 71.8, kısa vadeli dış borcunu karşılama oranı da yüzde 71.7 seviyesine geriledi.