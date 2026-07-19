SEREL YERELİ TATİL İÇİN BODRUM'DA
Bir döneme damga vuran "Bodrum Masalı" dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Serel Yereli, bu kez yaz tatilinden paylaştığı karelerle konuşuluyor. Oyunculuğu bırakarak yurt dışında yeni bir hayat kuran Yereli, Bodrum'da objektif karşısına geçti.
ŞÖHRETİ GERİDE BIRAKTI
"Bodrum Masalı" dizisiyle yıldızı parlayan Serel Yereli, kariyerinin en parlak döneminde oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşme kararı aldı. Uzun süredir yaşamını yurt dışında sürdüren Yereli, müzik alanında eğitim alarak farklı bir kariyer yolunu tercih etti.
NİSAN AYINDA EVLENDİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle iletişimini sürdüren Serel Yereli, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı paylaşımla sessiz sedasız evlendiğini açıklamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, bu kez tatil kareleriyle adından söz ettirdi.
BODRUM'DA YAZIN TADINI ÇIKARDI
Yaz tatili için Bodrum'u tercih eden Serel Yereli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Yereli, yaz sezonundan paylaştığı karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.
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