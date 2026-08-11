İZMİR TATİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Bodrum Masalı dizisiyle tanınmasının ardından kariyerine İngiltere’de devam etme kararı alan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bir süredir Londra’da yaşayan Yereli, İzmir tatilinden yaptığı son paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
ALARA KARAKTERİYLE TANINMIŞTI
Serel Yereli, bir döneme damga vuran Bodrum Masalı dizisinde canlandırdığı Alara karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuk kariyerinin dikkat çektiği dönemde radikal bir karar alan Yereli, Türkiye’den ayrılarak İngiltere’ye yerleşti. Uzun süredir hayatını Londra’da sürdüren oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye’deki takipçilerinin de gündemine geliyor.
LONDRA’DA EVLENDİ
Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşayan Serel Yereli, aylar önce sevgilisi Oğul Avcı ile evlendi.
Çiftin nikah töreni İngiltere’nin başkenti Londra’da, yalnızca yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleşti.
İZMİR’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabında daha çok bikinili pozlarıyla gündeme gelen Yereli, bu kez farklı bir paylaşım yaptı.
İzmir tatilinden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncunun başörtülü pozu kısa sürede dikkat çekti. Yereli’nin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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