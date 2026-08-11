İZMİR’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabında daha çok bikinili pozlarıyla gündeme gelen Yereli, bu kez farklı bir paylaşım yaptı.

İzmir tatilinden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncunun başörtülü pozu kısa sürede dikkat çekti. Yereli’nin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.