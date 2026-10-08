Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) tarafından İtalya’nın Sorrento kentinde düzenlenen yıllık konferansta, altının önümüzdeki 12 aylık görünümüne ilişkin beklentiler paylaşıldı.

Konferansa katılan delegeler, ons altının gelecek 12 ay içinde 5.013 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut spot fiyatların belirgin biçimde üzerinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRAYA YAKLAŞIR

Dolar/TL kurunun şu an 49,22 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre dolar/TL'nin 12 ay sonra 58,60 TL'ye çıkması öngörülüyor. Böylece ons altının 5.013 dolara yükselmesi durumunda, çifte kaldıraç etkisiyle Gram Altın bugünkü 6.519 TL seviyesinden 9.445 TL seviyesine ulaşır.

KISA VADEDE FİYATLAR 4.106 DOLARA GERİLEDİ

Altın piyasasında kısa vadeli faiz baskısı ile uzun vadeli yükseliş beklentisi aynı anda öne çıkıyor. Temkinli seyirle birlikte spot altın 4.106 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasaların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantı tutanakları bulunurken, yatırımcılar faiz patikasına ilişkin yeni sinyaller arıyor.

Altındaki kısa vadeli baskıda Fed yetkililerinden gelen faiz mesajları etkili oluyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ilave faiz artışı gerekip gerekmediğinin enflasyonu yukarı taşıyan unsurların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid ise enflasyonun kontrol altına alınması için faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini savundu. Piyasalarda aralık ayında faiz artışı olasılığı yüzde 85 seviyesinde fiyatlanıyor. Yüksek faizler, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltarak kısa vadeli fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

ABD-İRAN HATTI FİYATLARI ETKİLİYOR

Altın piyasasında jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın savaşı sona erdirmek için nükleer zenginleştirme kapasitesini “anlamlı” ölçüde azaltması gerektiğini söyledi. Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler ile ABD-İran hattındaki gelişmelerin altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde belirleyici olması bekleniyor.

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