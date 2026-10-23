Fransız kozmetik şirketi L'Oreal'in üçüncü çeyrek satışlarının piyasa beklentilerini aşmasının ardından hisseleri cuma günü açılışta yüzde 4,8 yükseldi.
Şirketin temmuz-eylül dönemindeki satışları karşılaştırılabilir bazda yüzde 7,7 artarak 11,56 milyar avroya ulaştı. Analistlerin satış büyümesi beklentisi yüzde 5,9 seviyesindeydi.
Satışlardaki artışta, Çin başta olmak üzere çeşitli pazarlarda premium ürünlere yönelik güçlü talep etkili oldu.
L'Oreal hisseleri TSİ 10.10 itibarıyla yüzde 3,2 artışla 426,6 eurodan işlem gördü. Hisselerin yılbaşından bu yana değer kazancı yüzde 16 oldu.