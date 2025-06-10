Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini savaş alanına çeviren protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

Gümrük ve Göçmen İdaresi kolluk güçlerinin acımasız baskınları sonucu tetiklenen protestolarda yüzlerce kişi tutuklandı, onlarca kişi yaralandı.

Öfkenin hakim olduğu şehirde protestocular, gösterilerin dördüncü gününde yerel dükkanları yağmalamaya başladı.

Protestocular, özellikle zincir dükkanları yağmaladıklarını ve küçük esnafa ait dükkanlara dokunmadıklarını iddia etti. Ancak görüntüler, bu iddianın güvenilirliğine gölge düşürdü.

Bölgeye 2 bin asker ve 700 deniz piyadesi sevk eden ABD Başkanı, protestocuları "parasıyla ayaklanan yağmacılar" olarak tasvir etti.

DÜKKANLARDA MAL BIRAKMADILAR

Los Angeles'ta Meksika asıllı azınlık grupların başını çektiği protestocular, Donald Trump'ın emriyle başlayan aşırıcı sınır dışı operasyonlarına karşı ayaklandı.

Ancak büyük halk desteği toplayan protestolara, yağma olayları gölge düşürdü. Birçok gösterici özellikle zincir dükkanların içindeki malları çaldı.

Lüks dükkanların kepenkleri kırılarak açıldı, içeredeki mallar ise ise saniyeler içersinde boşaltıldı.

Bu durum, özellikle Trump hükümeti tarafından öne çıkartıldı. ABD Başkanı Trump, protestocuların hepsinin "parasıyla ayaklanan yağmacılar" olduğunu söyledi.

Protestolara destek veren solcu gruplar ise, özellikle büyük şirketlerin dükkanlarının hedef alındığını ve küçük esnafın korunduğunu iddia etti. Ancak görüntülerde, küçük esnafa ait restoranların da yağmalandığı görüldü.

Başkan'ın oğlu Donald Trump Jr. ise, ABD'li vatandaşa dükkanlarını silahla savunmaları için "üstü kapalı" bir mesaj verdi. Ancak bu mesaj, başka bir azınlık grubu hedef gösterir nitelikte oldu.

TRUMP'IN OĞLU: 'SİLAHLA ÇATIYA ÇIKIN'

Trump Jr., X platformunda elinde tüfekle çatıya çıkmış bir Kore asıllı adamın fotoğrafını “Çatı Kore'lilerini yeniden büyük yapın!” notuyla paylaştı.

Paylaşım, 1992 Los Angeles olaylarında Koreli Amerikalıların silahla dükkanlarını savunmasına gönderi yapıyor.

Bazı Kore asıllı ABD'liler, polisin dükkanlarını korumadığı gerekçesiyle çatılara tüfekleriyle çıkarak yağmacılarla çatışmıştı. ABD vatandaşı, bu Koreli vatandaşa "Çatı Korelisi" ismini takmıştı.

Donald Trump Jr.'ın paylaşımını da bu duruma atıfta bulundu. Ancak Los Angeles’taki Koreli Amerikalılar Derneği, ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr.’ın sosyal medya paylaşımını “sorumsuzluk” olarak nitelendirdi.

ABD'nin son zamanlarda yaptığı sınırdışı operasyonlarını ise hukuksuz olarak değerlendirdi ve protestoculara destek verdi.