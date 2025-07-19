Los Angeles’ta bir gece kulübü önünde kalabalığın arasına dalan bir aracın neden olduğu olayda en az 20 kişi yaralandı. 10 kişinin durumu kritik.

Kaza, Cumartesi sabahı erken saatlerde Santa Monica Bulvarı üzerindeki Vermont gece kulübü yakınında meydana geldi.

Los Angeles İtfaiye Teşkilatı, olay yerine ulaştıklarında çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bu nedenle ek ekiplerin çağrıldığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine saçılmış eşyalar ve gri renkli bir aracın hurdaya dönmüş halde kaldırıma çıktığı ve çevresinin enkazla kaplı olduğu görüldü.

ÇATIŞMADAN MI KAÇIYORLARDI?

Görgü tanıkları, çarpışmanın hemen ardından bazı kişilerin aracın etrafını sardığını, bazı yaralıların ise yerde hareketsiz yattığını belirtti.

Bir tanık, çarpışmadan hemen önce silah sesi duyduğunu ve ardından bir aracın kalabalığın arasına daldığını söyledi.

Yaralılardan birinin kurşun yarası taşıdığı bilgisi de kaydedildi. Araçta bulunan kişi ekipler tarafından çıkarıldı.

İtfaiye yetkilisi Kaptan Adam Van Gerpen, saat 02.00 civarında olay yerine vardıklarını söyledi.

Araç sürücüsünün bilinç kaybı yaşadığı ve önce bir hazır yemek arabasına, sonra da gece kulübünün önündeki kalabalığa çarptığı belirtildi.

KONSER ÇIKIŞINDA CAN PAZARI

Gece kulübü Vermont, olay sırasında DJ FLXN’in sahne aldığı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyordu.

İtfaiye, yaralıların durumu hakkında son değerlendirmeleri yaparken, olayın kesin nedeni ve sürücünün durumu henüz netleşmiş değil.

Yetkililer, kazanın kasıtlı olup olmadığını araştırıyor. Şehirde güvenlik önlemleri artırıldı