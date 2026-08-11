İzmir'in Urla ilçesi İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta sabah saatlerinde korkutucu bir olay yaşandı. Lösemi tedavisi gören ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Ahmet Barış Kandemir'i (19) özel eğitim okuluna götürmek için eve gelen servis personeli, oğlanı kapıda göremedi.

Personel kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen personel pencereden içeriye baktığında, Nurten Kandemir ve oğlu Ahmet Barış Kandemir'in kanlar içinde yattığını gördü.

ANNE DE OĞUL DA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nurten Kandemir ve Ahmet Barış Kandemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede, Nurten Kandemir'in tabancayla oğlunu vurup daha sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.