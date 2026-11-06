Lösemiye dikkat çekmek için turuncu ışıklar altında dans ettiler

Samsun’un Atakum ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkat çekmek amacıyla dans etkinliği düzenlendi. Kurupelit Yat Limanı’nda turuncu ışıklarla aydınlatılan alanda bir araya gelen gönüllüler ve gençler, Michael Jackson’ın 'Thriller' dansını yaptı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe dans eğitmeni Hüsna Bilgili eşlik etti. Etkinlikle lösemiye karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve dayanışma mesajı verilmesi amaçlandı.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras, hafta kapsamında her güne bir etkinlik planladıklarını belirtti. Dans etkinliğine katılımın coşkulu olduğunu söyleyen Küçükaras, gönüllülerle neşeli ve eğlenceli bir gece geçirmek istediklerini ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti.