Çocukluk çağı kanseriyle mücadele eden çocukların ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan LÖSEV, sosyal destek alanında geliştirdiği yenilikçi projelerle uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Childhood Cancer International (CCI) tarafından üye kuruluşların yenilikçi, etkili ve sürdürülebilir çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 2026 President’s Recognition Awards kapsamında LÖSEV’in İyilikler Çarşısı projesi, ailelerin ihtiyaçlarını merkeze alan yaklaşımı ve toplumsal dayanışmayı somut desteğe dönüştüren yapısıyla ödüle değer bulundu.

İyilikler Çarşısı ile Yardımlaşmada Yenilikçi Bir Model

LÖSEV tarafından hayata geçirilen İyilikler Çarşısı, lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların ailelerine yalnızca maddi destek sunmakla kalmayıp kendi ihtiyaçlarını ve tercihlerini belirleme imkânı tanıyan özel bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında geniş bir alışveriş alanı oluşturularak gıdadan giyime, oyuncaktan ev eşyalarına, temizlik ve hijyen ürünlerinden çocukların günlük ihtiyaçlarına kadar pek çok ürün ailelerin kullanımına sunuluyor. İyilikler Çarşısı’na katılan ailelere, yalnızca bu organizasyonda geçerli olan sembolik LÖSEV Parası veriliyor. Aileler, gerçek bir alışveriş deneyimi yaşayarak kurulan stantları geziyor, kendilerine verilen LÖSEV Parası ile ihtiyaç duydukları ürünleri kendi tercihleri doğrultusunda seçiyor ve herhangi bir ücret ödemeden alışverişlerini tamamlıyor.

LÖSEV'in Dayanışma Modeli Uluslararası Alanda Takdir Gördü

Childhood Cancer International, ödüle ilişkin resmi açıklamasında İyilikler Çarşısı'nın bağış toplama faaliyetlerini ailelerin günlük yaşamlarına doğrudan dokunan bir destek mekanizmasıyla birleştirmesine dikkat çekti. Projenin, ailelerin bireysel ihtiyaçlarına ve seçimlerine saygı gösteren yaklaşımıyla kaynakların etkili biçimde değerlendirilmesini sağladığı ve toplumsal katılımı güçlendirdiği vurgulandı.

LÖSEV'in kazandığı bu uluslararası ödül, Vakfın yalnızca lösemi ve kanserle mücadele eden çocukların tedavi süreçlerine verdiği desteğin değil, ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği yenilikçi modellerin de dünya çapında takdir edildiğini ortaya koydu.