Trump'ın AB ve Uzak Doğu ülkelerine uyguladığı tarifelerin ardından piyasalarda büyük bir deprem yaşanırken, enerji fiyatlarındaki düşüş akaryakıt sektöründe indirim beklentilerine neden oldu.



Sektör kaynakları çarşamba günü itibarıyla motorin ve benzinde 3 liraya yaklaşan bir indirim beklediklerini açıklarken, bir haber de LPG grubundan geldi.



OTOGAZA 82 KURUŞ İNDİRİM



Gazeteci Olcay Aydilek, LPG'ye indirim yapılacağını belirterek, "Akaryakıtta ilk indirim haberi geldi. LPG'ye (otogaza) gece yarısında geçerli 82 kuruş indirim yapıldı. Tabela, gece yarı değişecek" ifadelerini kullandı.

Haftanın ilerleyen günlerde otogaz grubunda geçerli olacak bir indirim daha yapılması bekleniyor.



7 Nisan 2024 tarihi itibarıyla güncel LPG fiyatları şu şekilde...



İstanbul (Avrupa): 27.91 TL

İstanbul (Anadolu): 27.95 TL

İzmir: 27.85 TL

Ankara: 27.86 TL





