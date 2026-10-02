Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 4.65 lira zam yapıldı. 1 Ekim'de yapılan ÖTV artışıyla 1.45 lira zam yapılan LPG'ye, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri kaynaklı 4.65 lira daha zam geldi.

Böylece LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

LPG'YE ÖTV ARTIŞI

LPG türü mallarda eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9.2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, 1 Ekim'den itibaren sistem öncesindeki 9.2190 lira seviyesine yükseltilerek 11.3830 lira olarak belirlendi.

Düzenlemeyle LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1.48 lira zam gelmiş oldu.

Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına geçilmesiyle fiyatların 12.47 lira artması bekleniyordu.

Ancak, ÖTV'nin kademeli olarak yükseltilmesiyle benzin fiyatlarına 12 lira 47 kuruşluk zam gelmesinin önüne geçildi.