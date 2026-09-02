Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Motorinde daha önce sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 Eylül ayından itibaren pompa fiyatlarına yeniden yansıtılmaya başlandı. Eylül ayında motorinde ÖTV 3 TL olarak yeniden uygulanırken, bu tutarın yüzde 20'sine karşılık gelen 60 kuruş KDV de fiyatlara eklendi. Böylece motorin fiyatında toplam 3,60 TL'lik artış gerçekleşti. Zam sonrası motorinin litresi İstanbul'da 81,08 TL'ye, Ankara'da 82,49 TL'ye, İzmir'de ise 82,47 TL'ye yükseldi. LPG FİYATLARINA ZAM GELİYOR Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG (otogaz) litre fiyatına 1,07 ila 1,11 lira arasında zam yapılması bekleniyor. Zam gerçekleşirse İstanbul'da ortalama LPG fiyatının 34,58 liraya yükselmesi bekleniyor. Beklenen artışın 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor. LPG’ye beklenen akaryakıt zammının uygulanmasının ardından LPG litre fiyatının İstanbul’da 34,58 liraya yükselmesi bekleniyor. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Peki 2 Eylül 2026 Çarşamba günü benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum ne? İşte güncel akaryakıt fiyatları... İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 74.35 TL Motorin litre fiyatı: 81.10 TL LPG litre fiyatı: 33.79 TL İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 74.21 TL Motorin litre fiyatı: 80.96 TL LPG litre fiyatı: 33.19 TL ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 75.33 TL Motorin litre fiyatı: 82.22 TL LPG litre fiyatı: 33.89 TL İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI Benzin litre fiyatı: 75.62 TL Motorin litre fiyatı: 82.49 TL LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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