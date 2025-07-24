Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürerken, döviz kurundaki yükselişin LPG maliyetlerine etkisi pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak yeni fiyatlarla birlikte araç sahipleri daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.
Uzmanlar, bu artışın doğrudan döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtiyor. Yakıt fiyatlarının kısa vadede tekrar değişebileceği ve benzer artışların devam edebileceği ifade ediliyor.
İSTANBUL'DA GÜNCEL LPG VE AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da yakıt fiyatları, yakaya göre farklılık gösteriyor. Mevcut fiyatlar şu şekilde:
-Avrupa Yakası:
Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,06 TL
-Anadolu Yakası:
Benzin: 51,18 TL
Motorin: 53,55 TL
LPG: 25,46 TL
ZAM SONRASI TAHMİNİ LPG FİYATLARI
Yapılacak zammın ardından bazı büyükşehirlerde LPG litre fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:
-İstanbul Avrupa Yakası: 26,06 TL → 26,51 TL
-İstanbul Anadolu Yakası: 25,46 TL → 25,91 TL
-Ankara: 25,96 TL → 26,41 TL
-İzmir: 25,91 TL → 26,36 TL
ARAÇ SAHİPLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Şehir içi ulaşımda yaygın olarak tercih edilen LPG'li araç kullanıcıları için bu zam doğrudan bütçeyi etkileyecek. Uzmanlar, kurdaki oynaklık devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında benzer artışların yaşanmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.