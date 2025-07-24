Akaryakıt piyasasında hareketlilik sürerken, döviz kurundaki yükselişin LPG maliyetlerine etkisi pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak yeni fiyatlarla birlikte araç sahipleri daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Uzmanlar, bu artışın doğrudan döviz kurlarındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtiyor. Yakıt fiyatlarının kısa vadede tekrar değişebileceği ve benzer artışların devam edebileceği ifade ediliyor.

İ STANBUL'DA G Ü NCEL L PG VE AKARYAKIT F İ YATLARI

İstanbul'da yakıt fiyatları, yakaya göre farklılık gösteriyor. Mevcut fiyatlar şu şekilde:

-Avrupa Yakası:

Benzin: 51,33 TL

Motorin: 53,67 TL

LPG: 26,06 TL

-Anadolu Yakası:

Benzin: 51,18 TL

Motorin: 53,55 TL

LPG: 25,46 TL

ZAM SONRASI TAHM İ N İ LPG F İ YATLARI

Yapılacak zammın ardından bazı büyükşehirlerde LPG litre fiyatlarının şu seviyelere ulaşması bekleniyor:

-İstanbul Avrupa Yakası: 26,06 TL → 26,51 TL

-İstanbul Anadolu Yakası: 25,46 TL → 25,91 TL

-Ankara: 25,96 TL → 26,41 TL

-İzmir: 25,91 TL → 26,36 TL

ARA Ç SAH İ PLER İ N İ YAKINDAN İ LG İ LEND İ R İ YOR

Şehir içi ulaşımda yaygın olarak tercih edilen LPG'li araç kullanıcıları için bu zam doğrudan bütçeyi etkileyecek. Uzmanlar, kurdaki oynaklık devam ettiği sürece akaryakıt fiyatlarında benzer artışların yaşanmasının muhtemel olduğunu vurguluyor.