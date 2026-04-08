İsrail ordusu, Lübnan'da gerçekleştirilen geniş çaplı saldırıların ardından ülkede 'Sonsuz Karanlık' operasyonunu başlattıklarını duyurdu.

Operasyondan önce yerel kaynaklara gçre Lübnan'ın başketi Beyrut'a yüzden fazla bomba düştü. Görüntülerde tek bir bölgeye en az 10 bombanın aynı anda atıldığı görüldü.

İsrail ordusu açıklamasında "Bu operasyon, Lübnan'ın güneyi, Beyrut ve Bekaa Vadisi'ndeki tüm Hizbullah komuta ve kontrol merkezlerini hedef alan, odaklanmış ve geniş kapsamlı bir harekat" açıklamasını yaptı.

Operasyonunun "İran cephesinden bağımsız olarak operasyonel koşulların yerine getirilmesi sonucu" olduğu açıklandı.

İsrail, İran'daki ateşkesin başlamasından sonra Lübnan'ı hedef alan operasyonun başlatıldığını vurguladı.

Ordu ayrıca, “Hava Kuvvetleri ve ordunun varsayımı, İran ile çatışmaların yeniden başlayacağı ve kuvvetlerin kısa sürede tekrar harekete geçmesi gerekeceği yönündedir” diye ekledi.

Ateşkes, Yemen'deki Ansarallah örgütünü ve Lübnan'daki Hizbullah örgütünü de kapsıyor. Ancak İsrail, Lübnan'ın bu ateşkeste dahil edilmediği konusunda ısrarcı.

İsrail Devlet Basını KAN, İran'ın Lübnan'da ateşkesin sağlanmaması durumunda savaşı devam ettireceğini duyurduğunu söyledi.

İsrail saldırıları buna rağmen sürüyor ve bölgede sağlanan kırılgan ateşkesi tehdit ediyor.