Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere perşembe günü Ankara'ya tek günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanların yer almadığı, sadece cumhurbaşkanlığı danışmanlarından oluşan küçük bir heyetle Türkiye'ye gelecek olan Avn’ın ziyareti kapsamında herhangi bir ikili anlaşmanın imzalanması öngörülmüyor.

Görüşmelerin ana odağını, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin netleştirilmesi, bölgesel konumlanmalar ile askeri ve diplomatik iş birliği imkanları oluşturuyor.

İLK İŞ ANITKABİR'E GİTTİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara Askeri Havalimanı'na varır varmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.

Anıtkbakir'de askeri muhafızın karşıladığı Avn, Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Ardından, altın deftere şu sözleri yazdı: