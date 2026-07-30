Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere perşembe günü Ankara'ya tek günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bakanların yer almadığı, sadece cumhurbaşkanlığı danışmanlarından oluşan küçük bir heyetle Türkiye'ye gelecek olan Avn’ın ziyareti kapsamında herhangi bir ikili anlaşmanın imzalanması öngörülmüyor.
Görüşmelerin ana odağını, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin netleştirilmesi, bölgesel konumlanmalar ile askeri ve diplomatik iş birliği imkanları oluşturuyor.
İLK İŞ ANITKABİR'E GİTTİ
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Ankara Askeri Havalimanı'na varır varmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.
Anıtkbakir'de askeri muhafızın karşıladığı Avn, Atatürk'ün kabrine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.
Ardından, altın deftere şu sözleri yazdı:
"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtı önünde durarak, halkının iradesini somutlaştırarak devletini yeniden inşa eden ve fedakarlıkla geri kazandığı toprakları hukuk ve kurumlar üzerine kurulu bir cumhuriyete dönüştüren bu adama saygı ve hürmetimi sunuyorum. Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, tüm zorluklara rağmen fikrine olan kararlılığı ve azmiyle dolu deneyimi, gerçek devletini kurmaya çalışan her halk için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk halkının dostu olan Lübnan halkı, bu deneyimde hukukun üstünlüğü ve kurumlara dayalı, adalet ve eşitlik temelli bir devleti sağlamlaştırmak için izlenecek bir örnek görmektedir.”
UNIFIL'İN KADERİ BELLİ OLACAK
Lübnan kaynakları, ziyaretin iki ülke lideri arasında açık ve samimi bir diyalog zemini sunacağını belirtiyor.
Bölgesel hassasiyetler nedeniyle tek bir bloğa dahil olmaktan kaçınan Lübnan yönetimi, Türkiye de dahil olmak üzere tüm bölgesel aktörlerle ilişkilerini dengede tutmayı hedefliyor.
Ankara tarafı ise enerji rotaları, deniz sınırları ve savunma ortaklıkları gibi stratejik konularda Lübnan'ın bölgesel duruşuna dair beklentilerini iletmeyi amaçlıyor.
Ziyaret öncesinde Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) geleceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye’nin Güney Lübnan’da üstlenebileceği muhtemel rollere olumlu baktıklarını ifade etti.
Daha önce UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne katkı sağlayan Türkiye'nin, Lübnan istikrarına destek veren önemli bir bölgesel aktör olduğu vurguladı.
Ziyarette ayrıca İsrail'in çekilmesi ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne verilen uluslararası desteğin sürdürülmesi konularının da ele alınması bekleniyor.
EN HASSAS KONU, GÜNEY KIBRIS'LA ANLAŞMA
Görüşmenin en kritik başlıklarından birini ise Lübnan’ın Güney Kıbrıs ile vardığı deniz sınırı anlaşması oluşturuyor.
Türk yetkililer, Ankara ile önceden istişare edilmeden tek taraflı atılan bu adımdan duyulan rahatsızlığı dile getiriyor.
Ankara, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan ve İsrail ile olan stratejik bağları nedeniyle bu anlaşmanın Lübnan'ı Türkiye'nin stratejik hedefleriyle çelişen bir bölgesel çerçeveye çekebileceğinden endişe ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Türkiye'nin beklentilerini ve Lübnan'ın bölgesel çatışmalarda en azından tarafsız kalması gerektiği yönündeki yaklaşımını Avn’a iletmesi; Avn’un ise Güney Kıbrıs ve İsrail ile yürütülen temasların Türkiye'yi hedef almadığını ve Lübnan'ın egemenliğini koruma amacını taşıdığını açıklayarak güvence vermesi bekleniyor.