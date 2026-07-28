Lübnan'da 2019'dan bu yana banka hesaplarına erişemeyen mevduat sahipleri, başkent Beyrut'ta yeniden sokağa çıktı. Yıllardır paralarını çekemeyen mudiler, banka şubelerinin önünde ateş yakarak hükümet ve finans kuruluşlarına tepki gösterdi.

ÜÇ BANKA ŞUBESİ ÖNÜNDE PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİLER

"Sarhatu'l Mudiin Derneği" tarafından yapılan çağrı üzerine toplanan göstericiler, Beyrut'taki Emin Camisi yakınlarında bulunan ana meydanda bir araya geldi. Buradaki eylemin ardından araçlarla Sin el-Fil bölgesine geçen grup, yan yana bulunan üç banka şubesinin önünde protestolarını sürdürdü.

Göstericiler, haklarının geri verilmesini talep ederken hükümet karşıtı sloganlar attı. Bazı eylemciler banka şubelerinin önünde ateş yakarak tepkilerini gösterdi.

BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI'NIN EVİNİN ÖNÜNDE DE EYLEM YAPTILAR

Protestocular, banka şubeleri önündeki eylemin ardından Lübnan Bankalar Birliği Başkanı Selim Sfeir'in evinin bulunduğu bölgeye geçti. Burada da taleplerini dile getiren mudiler, yıllardır bekledikleri ödemelerin yapılmasını istedi.

‘YAŞAMAK İSTİYORUZ’

Eyleme katılan Rami Gandur, yaptığı açıklamada, "7 yıl önce bizden alınan haklarımızı istiyoruz. Yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Rızık ise milletvekilleri ve hükümet yetkililerine tepki göstererek, banka hesaplarında bulunan paraların sahiplerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

EKONOMİK KRİZ SONRASI HESAPLAR DONDURULDU

Lübnan'da 2019 yılında başlayan ağır ekonomik krizle birlikte ülke para birimi Lübnan lirası, dolar karşısında yaklaşık yüzde 95 değer kaybetti. Döviz rezervlerindeki düşüşün önüne geçmek amacıyla ülkedeki döviz mevduat hesapları kullanıma kapatıldı.

Aradan geçen 7 yılda mağdur olan mudiler, paralarının geri ödenmesi için birçok kez protesto düzenledi.

Lübnan hükümeti, Aralık 2025'te dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda, 100 bin doların altındaki hesapların tamamının 4 yılı geçmeyen bir süreçte ödenmesi, daha yüksek miktardaki mevduatlarda ise ilk 100 bin doların nakit, kalan kısmın ise devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörüldü.

Tasarı, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından da onaylandı.