Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.
Dujarric, "Lübnan Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü ülke genelinde (İsrail tarafından) düzenlenen saldırılarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Bu verilerle birlikte, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 1900'e yaklaşmış, yaralı sayısı ise 6 bini aşmıştır." dedi.