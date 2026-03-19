Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i aştığını açıkladı. İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 33 artarak 1001'e, yaralı sayısının ise 2 bin 584'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk ve 79 kadının bulunduğu ifade edildi. Açıklamada İsrail saldırılarında 40 sağlık çalışanının öldüğü, 107'sinin yaralandığı bildirildi. ​​​​​​​Bakanlık, daha önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 986 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.